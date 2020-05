19 Maggio 2020 22:20

Reggio Calabria: poco fa un grave incidente si è verificato a Cinquefrondi a pochi passi da Piazza della Repubblica, due auto coinvolte

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sul Corso Garibaldi a pochi passi da Piazza della Repubblica a Cinquefrondi, cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Nel sinistro i due conducenti sono rimasti feriti. Sul posto i Carabinieri stanno effettuando i rilievi.

Seguiranno aggiornamenti