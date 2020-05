Messina: terribile incendio tra San Martino di Spadafora e Grangiara, si pensa all’evacuazione di alcune abitazioni [FOTO]

13 Maggio 2020 18:22

Caldo senza precedenti in Sicilia: l’allarme è scattato questa mattina, ma con il passare delle ore tutto sembra essere peggiorato e non poco

Un terribile incendio sta flagellando la frazione di San Martino di Spadafora e quella di Grangiara. L’allarme è scattato questa mattina, ma con il passare delle ore tutto sembra essere peggiorato e non poco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e i volontari della Misericordia di Spadafora che immediatamente si sono messi a lavoro per domare le fiamme. Il forte vento di scirocco sta rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento che sono coadiuvate anche da persone del posto. Non si sono ancora visti all’opera Canader, che sono attesi a breve. Tra le zone colpite anche il cimitero di Spadafora, anche se ancora non vi è certezza sui danni a cose o persone.

Incendio tra San Martino di Spadafora e Grangiara, si sta iniziando a pensare all’evacuazione di alcune abitazioni

Cresce la paura, il Cimitero “vecchio” è andato in fiamme, e si sta iniziando a pensare all’evacuazione di alcune abitazioni. Le fiamme si avvicinano in maniera preoccupante verso Spadafora e più esattamente nei pressi del Liceo e dell’ufficio Postale.

La Prefettura di Messina attiva il CCS

In relazione ad incendi che in atto stanno interessando i territori dei Comuni di Spadafora e Tusa, è stato attivato presso questa Prefettura il CCS — Centro Coordinamento Soccorsi.