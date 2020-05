Fase 2 a Reggio Calabria, domenica di caldo torrido in riva allo Stretto: migliaia all’aria aperta per ritrovate le libertà perdute [FOTO]

17 Maggio 2020 14:51

Coronavirus e Fase 2 a Reggio Calabria, domenica di bel tempo e la gente ritrova le proprie abitudini: bambini sul Lungomare e pescatori sfruttano questa giornata di sole

Domenica di relax, sole e tanto caldo. La Fase 2 del Coronavirus è entrata in vigore da due settimane, lentamente Reggio Calabria sta tornando alla normalità e i suoi cittadini con grande responsabilità provano in sicurezza a riprendere le proprie abitudini. Questa mattina tante famiglie hanno approfittato della giornata praticamente estiva per fare una passeggiata sul Lungomare Falcomatà. Immagini che profumano di libertà anche nella zona del Porto: sulla banchina si rivedono runners e sportivi che si allenano in bicicletta. Qualcuno è persino sceso in spiaggia per respirare il profumo del mare, ascoltare il suono delle onde e godersi lo splendido panorama dello Stretto di Messina. Anche i pescatori sono tornati ad occupare le proprie postazioni per qualche ora di riposo all’aperto.