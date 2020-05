Fase 2 a Messina, riaprono le ville comunali: al via gli interventi di pulizia [FOTO]

5 Maggio 2020 12:34

Messina, avviati gli interventi di pulizia e messa in sicurezza delle ville cittadine

Come anticipato dall’Assessore al Verde Urbano Massimiliano Minutoli, con la recente ordinanza sindacale è stato stabilito che le ville riapriranno venerdì 8 maggio. Sono quindi iniziati i lavori per rendere fruibili e sicure Villa Quasimodo, Villa Dante, Villa Sabin e Villetta Castronovo. Si procederà poi con le altre villette posizionate nelle estremità della città, come Torre Faro, Pistunina e altre di piccole dimensioni sparse sul territorio messinese che, pur non essendo delle vere e proprie ville, rappresentano piccole oasi per i cittadini. “Gli interventi, che in questa prima fase straordinaria saranno curati da MessinaServizi, che ringrazio insieme all’assessore Dafne Musolino per la sinergia realizzata nella delicata fase del Covid 19, – dichiara l’Assessore Minutoli – prevedono lavori di scerbatura, pulizia e sanificazione dei luoghi e dei locali igienici e quelli adibiti ai custodi. Si procederà gradatamente al ripristino di tutte le aree verdi. Bisogna ricordare che non sarà consentito l’utilizzo dei giochi per i bambini e le aree opportunamente attrezzate verranno recintate per inibirne gli accessi”.