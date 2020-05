Coronavirus, oggi a Messina 3 nuove guarigioni [DATI]

27 Maggio 2020 18:48

Messina: le guarigioni complessive dal Coronavirus di pazienti precedentemente ricoverati sono ora 145, a cui se ne aggiungono 78 di pazienti che erano stati posti in isolamento domiciliare

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona e presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina si sono registrate 3 nuove guarigioni, e conseguenti dimissioni, di pazienti ricoverati e che erano risultati affetti da Covid-19: al “Cutroni Zodda”, si tratta di due donne di 86 e 80 anni; al Policlinico, di un uomo di 86 anni. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente ricoverati sono ora 145 (una paziente dichiarata guarita il mese scorso è ora nuovamente positiva ed è stata ricoverata), a cui se ne aggiungono 78 di pazienti che erano stati posti in isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è pari a 223. Si precisa che i dati forniti sono stati registrati alle ore 11 di oggi.