Coronavirus, tutti i dati sui tamponi Regione per Regione: Calabria tra le migliori in Italia, Campania ultima [TABELLA]

27 Maggio 2020 19:23

Coronavirus, tutti i dati sui tamponi Regione per Regione

Quale Regione ha fatto più tamponi in assoluto, e quale di più in rapporto ai propri abitanti? Quanti sono i casi positivi di Coronavirus Regione per Regione in tutt’Italia? Quanti sono i positivi tra i controllati? E, soprattutto, quanti sono i casi testati per ogni positivo individuato?

In una tabella abbiamo raccolto tutti i dati che consentono di capire come sta funzionando il tracciamento della pandemia di Coronavirus nelle 20 Regioni d’Italia in base ai dati ufficialmente forniti dalla protezione civile, e aggiornati alle ore 17 di oggi, Mercoledì 27 Maggio. Ovviamente non abbiamo considerato il numero complessivo di tamponi effettuato, ma quello di persone sottoposte a tampone, escludendo quindi i secondi e terzi tamponi effettuate agli stessi soggetti per individuarne l’eventuale guarigione o ricaduta. Attenzione alla tabella: possiamo vedere chi ha fatto più tamponi e chi li ha fatti meglio, perchè nell’ultima colonna c’è il numero di test in base alla popolazione ma soprattutto, ed è quella che conta di più, nella penultima colonna c’è il dato di chi ne ha fatti di più in rapporto alla diffusione del contagio.

A livello nazionale, sono state sottoposte a tampone 2 milioni e 290 mila persone, e sono risultati positivi esattamente il 10% dei casi (231.139 persone). Sono state sottoposte a tampone 10 persone per ogni positivo, e sono stati testate 38 persone per ogni milione di abitanti.

Il dato, però, non è distribuito in modo omogeneo sul territorio Nazionale: in Lombardia sono risultati positivi più del 21% dei controllati e sono stati sottoposte a test meno di 5 persone per ogni positivo.

La Regione con le performance migliori, invece, è la Basilicata dove appena l’1,1% dei controllati è risultato positivo e il tampone è stato effettuato ad oltre 68 persone per ogni positivo. Inoltre, sono state controllate 49 persone per mille abitanti, un dato di gran lunga superiore rispetto a quello nazionale. Eccellente anche la performance della Calabria, dov’è risultato positivo appena l’1,8% dei controllati e sono state sottoposte a tampone 55 persone per ogni positivo.

La Campania è invece la Regione che ha controllato il numero più basso di persone in assoluto: appena 15,3 per mille abitanti.

Ecco la tabella con tutti i dati: