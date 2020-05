27 Maggio 2020 15:40

Anche la provincia di Siracusa è stata coinvolta nella campagna “Insieme per la solidarietà”, organizzata dal Consiglio Periferico di ASSOARMA di Palermo

Ieri e oggi, anche la provincia di Siracusa è stata coinvolta nella campagna “Insieme per la solidarietà”, organizzata dal Consiglio Periferico di ASSOARMA di Palermo, in collaborazione con il Comando militare dell’Esercito in Sicilia e la Protezione civile regionale. Distribuzioni di mascherine e generi di conforto sono avvenute nel capoluogo e nei paesi di Floridia e Solarino, sotto la guida della locale Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e dei militari del Reparto Affari Territoriali di Catania. Per cominciare, ieri mattina, presso il Centro Caritas di Siracusa, che ha contribuito in maniera determinante al buon esito dell’iniziativa, i volontari hanno donato derrate alimentari offerte dalla diocesi, quaderni dell’Esercito per i più piccoli, disinfettante per le mani, oltre a mascherine donate dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana e alle barrette di cioccolato create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP in collaborazione col Centro Siciliano Sturzo. Nel pomeriggio, presso la Chiesa Madre di Floridia, gli organizzatori, coadiuvati da rappresentanti del Comune e della Caritas, oltre alle ormai classiche mascherine e cioccolate, hanno donato alimenti forniti dal Banco Alimentare, da LIDL Italia ed ulteriori generi acquistati con il contributo economico delle Associazioni d’Arma, raccolto e destinato grazie all’interessamento di ASSOARMA. Nella giornata di oggi, a Solarino, presso la parrocchia Madonna delle Lacrime, ai volontari si sono uniti il gruppo Scout AGESCI 8 e volontari del consiglio comunale. Come nelle precedenti occasioni, la distribuzione ha coinvolto una cinquantina di nuclei familiari in difficoltà. Analoga distribuzione è avvenuta presso la Chiesa Madre alla presenza del Sindaco Sebastiano Scorpo. Tutte le iniziative si sono svolte nel pieno rispetto delle normative e delle distanze di sicurezza previste in regime di coronavirus e hanno suscitato la riconoscenza e i complimenti delle istituzioni locali e dei volontari che hanno voluto partecipare.