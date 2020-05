4° appuntamento di “Voci dal Palco: Aperitivo con gli artisti”

28 Maggio 2020 09:05

L’iniziativa promossa dal Fotogramma d’Oro e dal Teatro a Domicilio, “Voci dal Palco: Aperitivo con gli artisti”, è giunta al quarto appuntamento, l’ultimo del mese di maggio

L’iniziativa promossa dal Fotogramma d’Oro e dal Teatro a Domicilio, “Voci dal Palco: Aperitivo con gli artisti”, è giunta al quarto appuntamento, l’ultimo del mese di maggio. Il progetto, nato per dare vita ad un dibattito sul futuro del mondo dello spettacolo alla luce della crisi determinata dal coronavirus, ha lo scopo non solo di fare il punto sulla situazione attuale, ma intende proporre soluzioni e promuovere sinergie. Gli artisti e gli operatori culturali invitati saranno chiamati ad esprimere il loro punto di vista sulle difficoltà che il mondo dello spettacolo sta affrontando e sui modi per trovare soluzioni percorribili guardando al futuro. Dopo aver dibattuto sulle difficoltà economiche che stanno affrontando tutti gli operatori del mondo dello spettacolo nel periodo del lockdown, su come potranno essere organizzati gli spazi destinati allo spettacolo e sul futuro riservato a chi intende intraprendere un percorso formativo nell’ambito dello spettacolo, si dibatterà sulla futura organizzazione dei Festival.

Parteciperanno: Lorenzo Daniele (presidente del FCS – Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia e Direttore artistico della Rassegna del Documentario e della Comunicazione Archeologica di Licodia Eubea CT), Rosalba Colla (Ideatrice e direttrice di Animaphix IAFF – Bagheria PA), Cateno Piazza (Ideatore e direttoreartistico del Catania Film Festival), Bernardo Giannone (Segretario e Social Media Manager del FCS), Emiliano Chillico (Direttore artistico di Azzurra Film Festival – Oppido Mamertina RC) e Giuseppe Mazzacuva (Ideatore e Direttore artistico del Festival Nazionale del Cabaret “Facce da Bronzi” – Reggio Calabria). L’incontro si terrà in diretta Facebook sulla pagina del Fotogramma d’Oro Short Film Festival venerdì 29 maggio alle ore 18,30. Modererà il dibattito Noemi David.