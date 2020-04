Vigilia di Pasqua, buon Sabato Santo al tempo del Coronavirus. Le IMMAGINI da condividere su Facebook e WhatsApp

10 Aprile 2020 16:28

Vigilia di Pasqua: ecco una selezione di immagini da condividere su Facebook e WhatsApp da condividere per il Sabato Santo al tempo del Coronavirus

Buona Vigilia di Pasqua- Il Sabato Santo è caratterizzato dal silenzio e dal raccoglimento dopo la morte di Gesù Cristo che adesso giace nel Santo Sepolcro. Nelle Chiese le luci e le candele sono spente, gli altari spogli, senza fiori. Importante nella celebrazione pasquale è la Veglia serale che acquista il valore simbolico dell’attesa della Resurrezione di Cristo.

Buona Vigilia di Pasqua- Per l’occasione del Sabato Santo proponiamo una selezione di frasi (gallery in alto) da condividere su WhatsApp e Facebook in questa giornata di silenzio per i cattolici.