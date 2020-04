Vibonese, Caffo: “vicini alle famiglie calabresi che soffrono a causa del maledetto Coronavirus”

9 Aprile 2020 18:42

Vibonese, il presidente Caffo ha spiegato lo scopo dell’iniziativa chiamata “biglietto solidale” che vede coinvolte anche Reggina, Catanzaro e Rende

Pippo Caffo, presidente della Vibonese, ha promosso l’iniziativa solidale che ha visto coinvolti i rossoblu e le altre società calabresi di Serie C: “Insieme a Catanzaro, Reggina e Rende e a tutti i nostri tesserati, e con le adesioni di tutto il movimento calcistico dilettante di Calabria, abbiamo voluto lanciare questo messaggio di solidarietà per tutti i nostri conterranei e le loro famiglie, che in questo momento, a causa di questo maledetto coronavirus, si sono trovati senza lavoro e sostentamento. Abbiamo fatto squadra a favore del Banco Alimentare di Calabria”.