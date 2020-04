Scilla ai tempi del Coronavirus: le FOTO prima e dopo il lockdown

19 Aprile 2020 22:20

Scilla ai tempi del Coronavirus: la “Venezia del Sud” in uno scenario triste e desolato, le immagini

Negli scorsi anni questo sarebbe stato il momento di inizio della progettazione della stagione turistica per la bellissima Scilla. Senza le restrizioni a causa del Coronavirus, questo sarebbe stato, inoltre, un fine settimana in cui, alla luce del bel tempo e delle temperature quasi estive, in tanti si sarebbero recati nella “Venezia del Sud”, per fare una passeggiata sul lungomare, magari gustare un bel gelato o far giocare i bimbi sulla spiaggia, invece, oggi 19 aprile, Scilla appare triste e desolata come non mai. Nella gallery a corredo dell’articolo varie foto prima e dopo il lockdown.