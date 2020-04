9 Aprile 2020 11:18

Reggio Calabria, i Verdi chiedono “al comune una moratoria per la fase sperimentale e l’installazione di antenne e ripetitori 5G, insieme al divieto dell’abbattimento di alberi considerati d’intralcio per la rete 5G”

“L’emergenza che stiamo attraversando, per le dimensioni mondiali e per gli effetti diffusi, dall’ambito sanitario a quello sociale, dal politico all’economico, sembrerebbe una cosa fuori dal normale. Eppure questo triste periodo storico in cui, l’eccelsa e sviluppatissima civiltà occidentale sta crollando sotto i colpi di una pandemia e dalle cui polveri sta prendendo forma un nuovo medioevo, non era difficile da prevedere“. E’ quanto scrive in una nota Vincenzo Giordano, Portavoce della Federazione Cittadina dei Verdi di Reggio Calabria. “Evitando inutili moralismi del giorno dopo -prosegue- sembra comunque necessario soffermarsi su quelle notizie (attendibili?) che inquadrano contagi, decessi e guarigioni in curve ascendenti e nel contempo parlano di sostegno economico e piani di ripresa dell’economia. La necessità di far ripartire il paese è al centro dell’agenda politica nazionale ed è infatti la cosa più importante. Il problema sta nel fatto che proprio questo sistema economico e produttivo è saltato, nei metodi, nelle tipologie e negli ambiti. L’economia è da salvare prima di tutto e tutti e poco conta se la privatizzazione dei servizi essenziali si è dimostrata fallimentare, se la produzione massiva ha cancellato il mercato locale, se l’industrializzazione dei sistemi ha alterato i livelli occupazionali, se la logica consumistica ha perfezionato il packaging a danno della qualità del prodotto o se la necessità di una veloce ed efficiente comunicazione a livello globale interferisce con gli equilibri biologici degli esseri viventi. L’economia è da salvare sempre e comunque, anche a danno della salute dei cittadini e delle popolazioni mondiali! I Verdi italiani da sempre portano avanti battaglie ambientaliste ed è proprio la salvaguardia ambientale insieme alla ricerca scientifica, l’unico vaccino che ci può difendere da questa e dalle prossime e certe pandemie. Nell’ottica della tutela dell’ambiente urbano la Federazione cittadina dei Verdi, ha richiesto al comune di Reggio Calabria una moratoria per la fase sperimentale e l’installazione di antenne e ripetitori 5G, insieme al divieto dell’abbattimento di alberi considerati d’intralcio per la rete 5G. Ribadiamo anche in questa sede che con la tecnologia di trasmissione dati di quinta generazione, come ormai noto, vengono introdotte nuove radiofrequenze molto alte (onde millimetriche), mai utilizzate prima su ampia scala, che risultano prive di studi preliminari sul rischio per la salute della popolazione esposta”.