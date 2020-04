Reggio Calabria, il commosso omaggio della Municipale ai Riuniti: “grazie di tutto per il vostro impegno”. “Grazie a voi, vinceremo insieme” [FOTO E VIDEO]

10 Aprile 2020 14:23

Coronavirus a Reggio Calabria: il picchetto della Polizia Municipale al personale sanitario degli Ospedali Riuniti

Questa mattina la Polizia Municipale di Reggio Calabria ha reso omaggio all’encomiabile lavoro che tutto il personale sanitario degli Ospedali Riuniti sta svolgendo in un momento così difficile come quello che l’intero paese sta vivendo a causa del Coronavirus. Gli agenti alle 12:30 hanno onorato il personale con un picchetto per fare sentire la vicinanza del corpo e hanno anche omaggiato dei fiori come simbolo di rinascita e come auspicio che possa indirizzare, in questi giorni di primavera, verso la ripartenza.