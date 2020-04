Reggio Calabria, Marziale: “grande lavoro per la Pro-Loco di Taurianova a cui intendo conferire un Encomio idealmente destinato a tutto il Volontariato calabrese”

9 Aprile 2020 11:48

“In queste ore drammatiche per l’umanità, l’associazionismo volontario di qualsiasi matrice sta operando con assoluta dedizione in soccorso delle fasce sociali più deboli, soprattutto i bambini, confermandosi risorsa insostituibile anche nel nostro territorio”. Lo dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, che così continua: “Non ho contezza singolarmente delle attività peculiari di tutti gli organismi, ma sono dettagliatamente informato su ciò che sta facendo la Pro-Loco di Taurianova, mio paese natio, ed allora è attraverso il suo presidente, Sebastiano Stranges, ed i suoi iscritti, che intendo conferire un Encomio idealmente destinato a tutto il Volontariato calabrese”. “Nelle ore drammatiche della pandemia Covid 19 – si legge testualmente nella motivazione – che ha letteralmente prostrato in termini di bisogno non soltanto medico-sanitario, ma anche e soprattutto sociale ed economico, famiglie con bambini e adolescenti, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria conferisce alla Pro-Loco di Taurianova, nella persona del proprio presidente Sebastiano Stranges, un Encomio, idealmente esteso a tutto il Volontariato calabrese, inestimabile ed insostituibile risorsa del territorio, per il soccorso prestato ai piccoli più indigenti e la cui sopravvivenza è oltremodo minata da bisogni di primaria necessità. Con sentimenti di gratitudine e sincera stima”. “L’atto istituzionale – rende noto Marziale – sarà consegnato secondo i criteri aderenti alle disposizioni in corso del Governo centrale”.