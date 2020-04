10 Aprile 2020 19:12

Reggio Calabria, l’associazione Biesse dona agnellini pasquali alle donne vittime di violenza ed ai loro bambini ospiti nella casa di accoglienza gestita dalla Dott.ssa Francesca Mallamaci

“Biesse grazie alla generosità di Piccole Golosità di Giovanni Beninato fa un’altro gesto di solidarietà per le donne vittime di violenza ospiti nella casa accoglienza gestita dalla Dott.ssa Francesca Mallamaci, un segno di vicinanza alle tante donne e ai loro bambini affinché possano sentire l’affetto della comunità“. E’ quanto scrive in una nota la Presidente Biesse, Bruna Siviglia. “Dopo aver consegnato dolci ai bambini di Villa Betania e alle donne detenute del carcere di San Pietro, che hanno voluto ringraziare l’associazione Biesse e Piccole Golosità per attenzione, con l’avvicinarsi della Santa Pasqua abbiamo voluto far sentire meno sole le tante donne che si trovano in difficoltà. In questi giorni di grave emergenza sanitaria la solidarietà deve essere ancora più incisiva e costante. Del resto come dice Papa Francesco- bisogna avere la capacità di uscire fuori dai noi stessi per andare incontro agli altri solo cosi ci si può salvare“, conclude.