Reggio Calabria: l’Ordine dei Medici distribuisce 8 mila mascherine ai camici bianchi in trincea

10 Aprile 2020 13:04

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria comunica che, su indicazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri provvederà a distribuire ai colleghi impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19, complessivamente 8000 mascherine ffp2

In questo momento tragico, segnato da una pandemia globale che vede i medici impegnati a combattere in prima linea e, spesso a mani nude, contro un virus nuovo e infido oltre che altamente contagioso, il nuovo coronavirus, che ha mietuto, fra l’altro, decine di vittime tra i nostri colleghi di tutta Italia, l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria comunica che, “su indicazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO), che si coglie l’occasione per ringraziare per la fornitura, provvederà a distribuire ai colleghi impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19, complessivamente 8000 mascherine ffp2.

Tali dispositivi sono destinati ai medici di medicina generale, ai colleghi della continuità assistenziale e del 118, ai pediatri di base, agli specialisti ambulatoriali nonché ai dirigenti medici che operano presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e negli ospedali di Gioia Tauro, Locri, Melito Porto Salvo e Polistena. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, continuità assistenziale e 118, la distribuzione delle mascherine avrà luogo da decorrere da martedì 14 aprile, presso le sedi di Medicina Generale distrettuale di Siderno per il distretto di Locri, di Melito Porto Salvo per l’Area Grecanica, Reggio Nord, Reggio Sud e Villa San Giovanni per il distretto di Reggio Calabria, e, infine, a Palmi per il distretto Tirrenico. Si coglie l’occasione per ringraziare tutta la componente odontoiatrica di Questo Ordine dei Medici per aver destinato la propria quota di dpi (mascherine) ai medici in prima linea nella lotta al Covid-19; un gesto che denota senso di solidarietà ordinistica, responsabilità e nobiltà d’animo”.