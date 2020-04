Cosenza è la prima città d’Italia a ripartire grazie all’ordinanza della Calabria: le pizzerie aperte fanno il giro del web e delle TV, “che emozione, W la Libertà” [VIDEO]

30 Aprile 2020 23:06

Coronavirus, la Calabria riparte: a Cosenza è tornata la libertà grazie al governatore Jole Santelli e al Sindaco Mario Occhiuto, e stasera la gente è tornata a mangiare la pizza nei tavoli all’aperto

Cosenza è la prima città d’Italia a ripartire grazie all’ordinanza del governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, che ieri sera ha dato il via libera ai locali che hanno tavoli all’aperto. Il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha recepito l’ordinanza e concesso ai ristoratori, titolari di bar, pizzerie, pub e ristoranti, di usufruire del suolo pubblico con tavoli e sedie, per dare un segnale di incentivo alla ripartenza delle attività produttive provate da due mesi di chiusura forzata. E già oggi pomeriggio nella città bruzia hanno aperto i primi bar, stasera le pizzerie: Il Moro ha ospitato con gioia ed emozione diverse decine di clienti, che hanno potuto gustare una pizza per primi in Italia dopo quasi due mesi di lockdown.

Il titolare del bar Le Vele Caffè ha raccontato le prime ore di riapertura. Il suo locale affaccia su corso Mazzini, a pochi passi da Piazza Bilotti. ”Avevamo già ridipinto pareti,- spiega all’Adnkronos Giovanna Mirabelli – sanificato, approvvigionato l’esercizio. Abbiamo riorganizzato il take away. Siamo qui per il bene della comunità e dobbiamo fungere da scudo anche per le nostre famiglie”. ”Distribuiamo caffè, gelato, yogurt. Tutto in porzioni monouso”. ”Il cliente – chiarisce l’imprenditrice cosentina – ritira la consumazione all’esterno. Non c’è accesso al locale. Il pagamento avviene con doppio guanto, su un piatto disinfettato ad ogni transazione. Per sparecchiare vengono cambiati ciascun coperto. La consegna avviene poggiando su un tavolino che bonifichiamo sistematicamente. All’esterno, invece, i posti sono distanziati di 1,50/2,00 metri”. ”Oggi abbiamo avuto riscontri positivi. Senza lavorare, non si può mantenere una famiglia. Puntiamo sulla sicurezza. Abbiamo tanta energia per poter ripartire, clienti fidelizzati e la fortuna di essere tra una banca ed una farmacia”.

I servizi dai bar e dalle pizzerie di Cosenza sono andati in onda stasera sulle principali televisioni nazionali, a Stasera Italia su Rete 4 e a Piazza Pulita su La7. Le immagini di Cosenza hanno scatenato le emozioni del web, con tanti tweet su twitter. Ne abbiamo raccolti alcuni:

Bello vedere i bar di Cosenza aperti con la gente ai tavoli fuori. Scene di libertà. La scelta ideologica è tenere chiuso.

Ho visto il video di Cosenza dei bar riaperti come se vedessi un film di Hollywood misto strappalacrime e di azione.

bravi quelli di Cosenza. Queste sono le cose che ti fanno essere orgogliosa di essere italiana.

Forza #cosenza #libera ma rispettate regole #sicurezza siamo con voi

W #Cosenza ! Esattamente come dovrebbe essere in tutta l’Italia eccetto la Lombardia. Togliamo il Paese dalle mani dei #virologi che devono essere dei consulenti, non dei decisori. La vision nn può darla chi si guarderà bene dal prendersi responsabilità di riaprire