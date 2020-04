Coronavirus: ecco come fare domanda per la Messina Family Card

10 Aprile 2020 10:41

Attivata da oggi sul sito del Comune la piattaforma per la richiesta del sussidio Messina Family Card

E’ attiva da oggi, venerdì 10 sul sito istituzionale del Comune di Messina la piattaforma www.familycard.comune.messina.it, dove i cittadini, in possesso dei requisiti previsti, potranno registrarsi per chiedere l’accesso al contributo “Messina Family Card”. Per usufruire del beneficio bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere;

B) non essere destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);

C) (in alternativa al punto B) essere destinatario a valere su precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.) ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo pari a €______________;

La domanda per richiedere il beneficio deve essere redatta esclusivamente online all’indirizzo predisposto dal Comune di Messina: www.familycard.comune.messina.it

Chiunque avesse difficoltà nella compilazione della domanda per informazioni, è possibile contattare i recapiti telefonici:

090/7723558 – 090/7723491;

0907723909 – 0907723913 – 0907723910;

0907723747- 0907723487- 0907723486- 0907723907;

0907723934- 0907723485-0907723912;

0907723929- 0907723911- 0907723483;

0907723908- 0907723777.

Soltanto coloro che sono sprovvisti di supporti informatici (personal computer, tablet, smartphone, stampanti), per accedere al sito e formalizzare la richiesta potranno recarsi nelle sedi delle Circoscrizioni di appartenenza nei luoghi e orari riportati:

I Circoscrizione, via Vico Petraro n. 6, a Tremestieri c/o Caserma Carabinieri

da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle 13.00

lunedì e mercoledì anche dalle 13.30 alle 17.30;

II Circoscrizione, Palazzo Servizi – Stadio San Filippo

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle ore 13

martedì e giovedì anche dalle 13.30 alle 17.30;

III Circoscrizione, c/o Istituto La Pira e c/o piazza della Repubblica (pal. Satellite) riservata ai residenti a valle della Circoscrizione,

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13

martedì e giovedì anche dalle 13.30 alle 17.30;

IV Circoscrizione, viale San Martino is.88, ufficio Tributi

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13

lunedì e mercoledì anche dalle 13.30 alle 17.30;

V Circoscrizione, via Nicola Petrina n.2, ex via Appennini

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13

lunedì e mercoledì anche dalle 13.30 alle 17.30;

VI Circoscrizione, via Consolare Pompea 1853, Ganzirri

da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13

lunedì e mercoledì anche dalle 13.30 alle 17.30.

Per i cittadini privi di strumenti informatici per l’accesso ai benefici ma, che per impedimento fisico certificato, non possono recarsi nella sede circoscrizionale di appartenenza, l’Azienda Speciale Messina Social City, previo appuntamento ai numeri telefonici 320-0459542, 388-1039638, 324-9076991, metterà a disposizione il proprio personale di supporto che si recherà direttamente al domicilio del richiedente.