Coronavirus, Esercito in azione a Messina: i militari della Brigata Aosta sanificano gli edifici comunali [FOTO e VIDEO]

15 Aprile 2020 12:06

A Messina i disinfettori della Brigata Aosta proseguono il programma di sanificazione degli edifici comunali

Prosegue a Messina, da parte dell’Esercito, il programma di igienizzazione degli edifici comunali Municipio, a seguito delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nuclei specializzati di disinfettori della Brigata Aosta, a seguito di richiesta avanzata dall’amministrazione comunale della Città dello Stretto, hanno effettuato la sanificazione di palazzo Weigert, sede dell’assessorato alla Cultura, del Palacultura, dell’ex Convitto Dante Alighieri, del palazzo Satellite e del Dipartimento Mibilita Urbana (ATM).

Questa tipologia di intervento, per cui l’Esercito ha specifiche competenze e peculiarità nel settore, rientra nell’ambito della così detta medicina preventiva e dell’igiene ambientale, per contenere i rischi della diffusione del Coronavirus e incrementare quindi la salubrità ambientale. Tale expertise, frutto dell’esperienza maturata nei vari scenari operativi in cui l’Esercito è chiamato ad operare all’estero, in questo periodo di crisi viene regolarmente impiegata per igienizzare infrastrutture, mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata.