Gli auguri del Prefetto di Crotone per il 168° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

10 Aprile 2020 11:10

Crotone, il Prefetto: “la Polizia di Stato attraverso l’impegno e l’abnegazione delle Sue donne e dei Suoi uomini, la vicinanza dello Stato, anche nei momenti più complessi come quelli che stiamo vivendo, dimostrando di essere sicuro punto di riferimento per quanti vogliono ritornare ad essere protagonisti del proprio destino”

“In occasione del 168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che quest’anno, purtroppo, non potremo festeggiare insieme alla gente, a causa delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, desidero rivolgere il più sincero ringraziamento per l’impegno profuso con tutte le risorse possibili a fianco dei cittadini e delle istituzioni in questo così difficile momento per la nostra Nazione”, è quanto afferma il prefetto di Crotone. “Il vostro vitale contributo, che si dispiega nelle numerose attività, dalla lotta alla criminalità organizzata all’impegno nel fenomeno migratorio, dall’attività di prevenzione e supporto contro il cyber-bullismo e la violenza sulle donne alla tutela della sicurezza nella sicurezza stradale, ferroviaria, postale ed aeroportuale, testimonia la sensibilità e versatilità nel cogliere le molteplici e difficili dinamiche della società, coniugate con la volontà di essere sempre e comunque supporto e sostegno per i cittadini. La Polizia di Stato, nella lunga esperienza maturata in tanti anni di attività ha voluto e saputo esprimere, attraverso l’impegno e l’abnegazione delle Sue donne e dei Suoi uomini, la vicinanza dello Stato, anche nei momenti più complessi come quelli che stiamo vivendo, dimostrando di essere sicuro punto di riferimento per quanti vogliono ritornare ad essere protagonisti del proprio destino. Grazie per la testimonianza di legalità e di umanità che quotidianamente profonde dalla vostra presenza e dal vostro sacrificio”, conclude.