Gelato Cesare, ecco la mousse al cioccolato: la nuova ricetta facile da preparare [VIDEO]

10 Aprile 2020 14:52

I consigli di Gelato Cesare e Davide De Stefano: la video ricetta per preparare la mousse al cioccolato, facile e rapida da fare in casa

Continua il classico e piacevole appuntamento con l’amico Davide De Stefano che, per tenerci compagnia in questi giorni di quarantena forzata, propone sempre nuovi e buonissimi dessert da fare in casa. Dopo la ricetta del gelato caldo casalingo, Gelato Cesare lancia la spiegazione della classica mousse al cioccolato. Prepararla sarà un gioco da ragazzi, serviranno infatti solo due ingredienti: cioccolato fondente e acqua tiepida.

Gelato Cesare ricorda a tutti di non uscire di casa per rispettare le misure di contagio anti-Coronavirus e, seguendo sempre l’hashtag #andàtuttobene, invita a mettere in pratica i suoi consigli per imparare a preparare un buonissimo dessert. Di seguito gli ingredienti e la ricetta video per preparare la mousse al cioccolato casalinga.

La ricetta della mousse al cioccolato casalinga:

Ingredienti: