Messina, i consiglieri di Forza Italia chiedono a Musumeci di adottare la banca dati dello Stretto

10 Aprile 2020 10:57

Il gruppo consiliare chiede a Musumeci di adottare al banca dati dello Stretto di Messina

I consiglieri comunali di Forza Italia, Crifò, D’Angelo e Zante nel riconoscere la necessità di un sistema di controlli organizzato, che garantisca la sicurezza dei cittadini siciliani mediante una procedura di tracciabilità dei pendolari e di quanti per diverse necessità, attraversino lo Stretto, stante il provvedimento del Consiglio dei Ministri che ha sospeso l’ordinanza del Sindaco De Luca, nel permanere l’indifferibilità di un adeguato strumento di controllo dell’attraversamento dello stretto di Messina, chiede al Presidente della Regione, on. Nello Musumeci, di avviare le procedure, anche attraverso le rituali interlocuzioni ed autorizzazioni ministeriali, propedeutiche alla redazione di un’ordinanza che determini l’adozione del sistema informatizzato di controlli per l’attraversamento dello Stretto di Messina, già sperimentato nelle ultime 48 ore, onde facilitare e semplificare i controlli alle due sponde dello stretto da parte delle forze dell’ordine ed a tutela delle comunità messinesi e siciliane.