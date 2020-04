Coronavirus, la solidarietà non ferma: ancora donazioni per il Policlinico di Messina

10 Aprile 2020 13:46

Preziosi aiuti che contribuiscono a implementare le risorse già a disposizione del Policlinico di Messina

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” ringrazia tutti coloro i quali, in questo particolare momento, stanno supportando con la propria solidarietà le attività dell’Azienda mirate a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Aiuti che contribuiscono a implementare le risorse già a disposizione.

In particolare, negli ultimi giorni, il Gruppo Arena – Supermercati Decò ha fatto una prima donazione di 25mila euro. Inoltre, sono state donate attrezzature e dispositivi di protezione da Adrian Cheng, presidente della New World Development di Hong Kong (uno dei principali gruppi mondiali nel settore della gioielleria, già impegnato in donazioni oltre che in Italia, anche in Francia ed Inghilterra); dalla DR Automobili, dall’assessore comunale Massimiliano Minutoli; da Antonio Pagliaro e Francesco Salamone.

E, ancora, un gruppo di cittadini catanesi ha consegnato maschere da snorkeling, complete di valvole che garantiscono la possibilità di utilizzarle come maschere C-PAP per la terapia sub-intensiva.