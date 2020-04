Coronavirus, Unime dona gel igienizzante a Messinaservizi Bene Comune

27 Aprile 2020 21:11

L’Università dona primi 15 kg gel igienizzante a Messinaservizi Bene Comune. In tutto saranno donati 1000 kg

Messinaservizi Bene Comune in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, dipartimento Biomord, sezione Sastas, diretta dal prof. Giacomo Dugo, collaborato dai chimici e biologi Michelangelo Leonardi, Rossana Rando, Antonio Macrí, Vincenzo Nava e Miriam Luca, che ha prodotto il gel igienizzante, ha avuto in consegna stamani i primi 15 kg, dei 1000 kg previsti, di gel per le proprie necessità aziendali. Il Presidente Giuseppe Lombardo ringrazia sentitamente tutto il dipartimento e il Magnifico Rettore per l’attività messa in atto anche per la MSBC in questa emergenza.