Coronavirus, tutti negativi i 50 tamponi fatti a Salina

9 Aprile 2020 13:27

Negativi i tamponi sui 50 isolani di Santa Marina Salina, 90enne di Lipari sarà sottoposta a nuovo test

“Sono tutti negativi i nuovi 50 tamponi fatti agli isolani di Santa Marina Salina“. Lo rende noto il sindaco Domenico Arabia. Nell’isola si erano registrati cinque casi positivi. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questi giorni – aggiunge – sia perche’ finora abbiamo escluso dal potenziale contagio una sessantina circa di nuclei familiari, sia perche’ siamo riusciti a contenere e isolare i casi positivi confermati riconducendoli a pochi nuclei familiari”. “Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 sull’isola di Salina – ricorda il sindaco – sono stati effettuati circa 80 tamponi, di cui solo una piccola parte per fine quarantena per soggetti rientrati dopo il 14 marzo sull’isola, e la maggior parte concentrati su Santa Marina Salina consentendo, attraverso l’indagine epidemiologica, di accertare che il virus e’ giunto sull’isola in tempi non sospetti e ancora quando non era in vigore alcuna misura restrittiva in relazione agli spostamenti per il territorio regionale”. A Lipari un’anziana di 90 anni affetta da una grave patologia polmonare domani dovrà ripetere il tampone.