10 Aprile 2020 16:44

Coronavirus a Reggio Calabria, l’Associazione Don Milano distribuisce mascherine alle famiglie del territorio che necessitano da anni del nostro piccolo supporto come volontari”

“In questi giorni di emergenza sanitaria, i medici e gli infermieri sempre in prima linea negli ospedali di tutta Italia sono diventati i nostri eroi nazionali. E deve essere così, è giusto”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani, Filippo Pollifroni. “Sono stremati, lavorano incessantemente, rischiano ogni giorno la loro salute per salvare le nostre vite. Non possiamo che ringraziarli e far sentire loro che sappiamo cosa stanno facendo per noi. Noi della “Don Milani” nel nostro piccolissimo stiamo facendo il possibile, come ad esempio distribuire mascherine alle famiglie del territorio che necessitano da anni del nostro piccolo supporto come volontari. Andiamo avanti tutti insieme per poter finalmente uscire vittoriosi da questa situazione”, conclude.