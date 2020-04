Coronavirus a Reggio Calabria, l’azienda dell’artista Paolo Tavella lancia il messaggio solidale #iorestoacasa [FOTO]

4 Aprile 2020 21:48

Coronavirus a Reggio Calabria, l’azienda Comunication Service di Paolo Tavella lancia il messaggio solidale #iorestoacasa alla comunità reggina

L’artista reggino Paolo Tavella, protagonista nella scorsa estate in varie piazze della Calabria di un minitour tributo al cantante Nek con la speciale partecipazione dello showman Pasquale Caprì, è titolare di un’azienda pubblicitaria denominata 106 Comunication Service. Attraverso la suddetta azienda ha lanciato alla popolazione reggina un messaggio sociale per far fronte all’attuale pandemia globale da Covid-19, #iorestoacasa, il tutto a titolo gratuito, con il supporto del suo collaboratore Consolato Cicciù ed il prezioso sostegno dell’azienda Athena srl, avente sede a Polistena, la quale ha gentilmente omaggiato le stampe.

