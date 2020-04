Coronavirus: controlli rafforzati, Italia blindata a Pasqua e Pasquetta

10 Aprile 2020 09:10

Coronavirus in Italia, Lamorgese: “rafforzeremo i controlli, anche a Pasqua e Pasquetta dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari”

“Anche a Pasqua dobbiamo rimanere tutti a casa per il nostro bene e dei nostri cari, e per consentire all’Italia di ripartire il prima possibile”, è quanto ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “I controlli sugli spostamenti affidati alle forze di polizia sono stati rafforzati, per scongiurare i trasferimenti nelle seconde case e nelle località turistiche”, prosegue. “Sarebbe un peccato vanificare i risultati raggiunti sino adesso, proprio ora che si intravede un pò di luce”, conclude.