Coronavirus, il sindaco Suraci: “a Montebello abbiamo frenato il virus, il mio stato di salute continua a migliorare” [VIDEO]

10 Aprile 2020 21:28

Coronavirus, il sindaco Suraci: “a Montebello abbiamo frenato il virus, il mio stato di salute continua a migliorare ed il recupero delle energie fisiche progredisce giorno per giorno”

“Grazie a Dio il mio stato di salute continua a migliorare ed il recupero delle energie fisiche progredisce giorno per giorno“, è quanto afferma il sindaco di Montebello Jonico, Ugo Suraci. “Nel formulare a tutti Voi un sincero Augurio per una Santa Pasqua –prosegue– vi esorto a continuare a rispettare tutte le disposizioni vigenti in tema di uscita dalla propria abitazione, sia quelle disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia quelle disposte dal Presidente della Regione Calabria: fatelo con il rigore ed il senso di responsabilità che ha contraddistinto la nostra comunità nel corso di queste settimane, fatelo tenendo presente che i comportamenti responsabili di tutti Voi hanno consentito di frenare l’avanzata del covid-19 nel nostro Comune fin dalla metà del mese di marzo. Uscite di casa soltanto per necessità legate a comprovate esigenze lavorative, a questioni sanitarie, per acquisto di farmaci o di generi alimentari. Nella consapevolezza che le solennità pasquali rappresentano un momento di fede particolarmente sentito per tutti Noi –sottolinea-Vi invito a partecipare alle funzioni religiose attraverso la tv oppure a quelle che i Nostri parroci, Don Danilo, Don Giovanni e Don Daniele trasmetteranno attraverso i social network. proprio per non mettere a rischio tutto ciò che di buono abbiamo fatto nelle settimane trascorse, faccio appello, ancora una volta, al vostro grande senso di responsabilità affinché rimaniate a casa anche per la giornata di Pasquetta evitando, inoltre, di riunire familiari e amici “sotto lo stesso tetto”: la campagna del nostro territorio, le spiagge, le piazze ed i boschi nel nostro entroterra saranno li, pronti ad accoglierci quando tutto questo sarà finito. Ringrazio tutti voi che, con i Vostri messaggi e le Vostre telefonate, mi avete fatto giungere il vostro pensiero ed il Vostro affetto. Un sincero Augurio per una Santa Pasqua a tutti Voi”, conclude.