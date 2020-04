Coronavirus nel Mondo: 799 morti in 24 ore a New York ma i ricoveri sono in calo

10 Aprile 2020 09:38

Coronavirus nel Mondo: record di morti a New York ma i ricoveri sono in calo

Divampa l’epidemia di Coronavirus negli Stati Uniti. Lo Stato di New York ha registrato 799 morti in 24 ore, arrivando così a un totale di oltre 7 mila vittime, un bilancio che il governatore Andrew Cuomo ha definito “scioccante e doloroso”, confermando però che i nuovi ricoveri in ospedale giornalieri sono al “numero più basso che abbiamo avuto da quando è iniziato questo incubo“.