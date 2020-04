La bandiera, le sirene e l’applauso a medici e infermieri: l’emozionante omaggio dei Vigili del Fuoco di Messina agli eroi del Policlinico [FOTO e VIDEO]

9 Aprile 2020 13:46

Su iniziativa del comandante Biffarella, i mezzi dei Vigili del Fuoco di Messina si sono fermati nello spiazzale antistante il Covid Hospital. Qui hanno esposto un tricolore e consegnato un crest al Direttore generale Laganga, al Direttore Sanitario Levita e ad una rappresentanza di medici e infermieri

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina hanno reso omaggio, nel corso di una breve ma toccante cerimonia, al personale dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina. Su iniziativa del comandante ing. Giuseppe Biffarella, autoscale e mezzi dei Vigili dirette dai caposquadra Francesco Arena e Alessandro Romeo, si sono fermati nello spiazzale antistante al Covid Hospital (Padiglione H).

Qui hanno esposto un tricolore e consegnato un crest al Direttore generale dell’Azienda, dott. Giuseppe Laganga, al Direttore Sanitario, dott. Antonino Levita, e ad una rappresentanza di medici e infermieri.

Un lungo, commovente applauso ha poi accomunato i vigili, medici e infermieri e, idealmente, i pazienti ricoverati.