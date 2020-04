Coronavirus: 25.000 colombe pasquali donate da Galbusera verranno distribuite da Caritas Italiana a tante famiglie vulnerabili

9 Aprile 2020 15:10

Coronavirus: le colombe saranno distribuite con il supporto dei Vigili del fuoco, Ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF Italia

L’UNICEF Italia prosegue il suo impegno per la popolazione italiana colpita dal Coronavirus: Galbusera ha deciso di donare all’UNICEF 25.000 colombe pasquali che verranno immediatamente distribuite – grazie alla Caritas Italiana – a migliaia di famiglie vulnerabili.

In questa gara di solidarietà si uniranno anche i Vigili del Fuoco, Ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF Italia, che aiuteranno nella distribuzione delle colombe pasquali. “L’impegno dell’UNICEF Italia a sostegno della popolazione italiana non si ferma, vogliamo continuare ad essere vicini ai nostri concittadini durante questa grave emergenza. Attraverso questo contributo desideriamo esprimere ancora una volta la nostra vicinanza e augurare a tutte le famiglie, soprattutto a quelle più vulnerabili, di trascorrere una serena Pasqua” – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia “Ringrazio di cuore Galbusera, la Caritas Italiana e i nostri Ambasciatori di buona volontà Vigili del fuoco per il grande impegno che vede tutti uniti in un solo sforzo per tanti bambini e le loro famiglie. Una vera rete di solidarietà a sostegno di chi è più fragile”.