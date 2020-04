Coronavirus, oggi in Calabria solo 15 nuovi casi su 721 tamponi: positivo solo il 2%, ottime notizie verso la “fase 2”. Tutti i DATI Provincia per Provincia

9 Aprile 2020 17:13

Coronavirus, il bollettino ufficiale della Regione Calabria aggiornato ad oggi 9 aprile

Un morto a Catanzaro, 4 guariti di cui 2 a Reggio e soprattutto soltanto 15 i nuovi casi di positività al Coronavirus su ben 721 tamponi: anche oggi sono estremamente positivi i dati sull’epidemia di Covid-19 in Calabria appena diffusi dal bollettino ufficiale della Regione. Appena il 2% dei controllati è risultato affetto dal Covid-19, confermando che l’epidemia non sta circolando nella popolazione calabrese. Il 98% dei controllati è risultato negativo e il totale di casi accertati è salito a 874, su ben 14.248 tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati scende ulteriormente al 6,1% dei controllati, la percentuale più bassa in assoluto di tutte le Regioni d’Italia. Il numero di persone attualmente ammalate è di 765 perchè tra gli 874 positivi ci sono 61 morti e 48 guariti. Tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (582) si trova in isolamento domiciliare perché si tratta di persone che non hanno sintomi, gli altri in ospedale ma il numero dei ricoverati in terapia intensiva rimane stazionario con appena 15 ricoverati! Negli Ospedali non si registra alcuna criticità e anzi l’attuale capienza dei posti letto di rianimazione è ferma al 9% rispetto a tutti i posti disponibili nella Regione. La situazione è assolutamente sotto controllo.

I 874 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Cosenza 272 casi : 17 morti , 10 guariti , 50 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 191 in isolamento domiciliare.

: , , 50 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 191 in isolamento domiciliare. Reggio Calabria 250 casi : 11 morti , 17 guariti , 37 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 181 in isolamento domiciliare.

: , , 37 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 181 in isolamento domiciliare. Catanzaro 199 casi : 24 morti , 16 guariti , 55 ricoverati in reparto, 7 ricoverati in rianimazione, 82 in isolamento domiciliare.

: , , 55 ricoverati in reparto, 7 ricoverati in rianimazione, 82 in isolamento domiciliare. Crotone 107 casi : 5 morti , 4 guariti , 18 ricoverati in reparto, 80 in isolamento domiciliare.

: , , 18 ricoverati in reparto, 80 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 61 casi : 4 morti , 1 guarito , 8 ricoverati in reparto, 48 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 8.119, così distribuiti:

Cosenza: 2.488

Reggio Calabria 2.226

Catanzaro: 1.552

Crotone: 1.365

Vibo Valentia: 488

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.921.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

E’ attivo per donazioni alla Protezione civile regionale il c/c IBAN IT 59 S 03111 04599 000000000917 intestato a Regione Calabria emergenza Covid 19.