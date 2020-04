Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile: 610 morti e 1.979 guariti

9 Aprile 2020 18:26

Coronavirus: il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 9 aprile

“Le persone attualmente positive sono 96.877, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 1.615 persone, di questi 3.605 sono in terapia intensiva che diminuisce di 88 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.399 diminuiscono di 86 pazienti, 64.877 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 67% del totale. Registriamo 610 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 28.470 di cui 1.979 in più rispetto a ieri”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “più persone in isolamento ma meno ricoveri”

Cresce il numero di persone in isolamento domiciliare, per contro diminuisce il numero di ricoverati in terapia intensiva o ricoverati con sintomi. Lo ha sottolineato in conferenza stampa il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Il numero di persone in isolamento domiciliare e’ infatti oggi salito a 64.873, vale a dire 1.781 unita’ in piu’ rispetto a ieri; i ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 3.605, cioe’ 88 in meno rispetto al numero comunicato ieri (anche se il dato delle precedenti 24 ore aveva indicato in -99 il calo di ricoveri) e i ricoverati con sintomi sono oggi 28.399, contro i 28.485 di ieri.

Coronavirus, Borrelli: Generosità medici-infermieri, siamo Paese straordinario

La “grande generosità” di medici e infermieri “fa del nostro Paese un Paese straordinario. Così il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante la conferenza stampa.