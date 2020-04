Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 604 morti e 1.555 guariti, è il secondo valore più alto dall’inizio dell’epidemia

7 Aprile 2020 18:13

Coronavirus: il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 7 aprile

“Le persone attualmente positive sono 94.067, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 880 persone, e’ l’incremento piu’ basso registrato dal 10 marzo, di questi 3.792 sono in terapia intensiva che diminuisce di 106 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.718, 61.557 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 65% del totale. Registriamo 604 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 24.392 di cui 1.555 in più rispetto a ieri”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “si allenta la pressione sugli ospedali”

“Si allenta la pressione sugli ospedali, e registriamo il numero piu’ basso di nuovi positivi: 880“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus. “Nel conto corrente aperto dalla Protezione Civile per l’acquisto di ventilatori polmonari abbiamo raccolto oltre 110 milioni – ha aggiunto Borrelli-. Grazie a tutti i donatori“.

Coronavirus, Borrelli: “raccolte donazioni per 110 mln”

“Ad oggi le donazioni confluite sul conto corrente dedicato della protezione civile hanno raggiunto 110.155.000, dei quali circa 19,5 milioni gia’ spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori“. Lo ha affermato il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana nella sede del Dipartimento della protezione civile.

Coronavirus, Borrelli: “raccolte donazioni per oltre 110 mln, spesi 19,5”

“Nel conto corrente dedicato della Protezione civile sono confluite donazioni per più di 110 milioni. C’è stata grande generosità di grandi e piccoli donatori, sono stati spesi oltre 19,5 milioni per ventilatori e Dpi“. Così il capo della protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Coronavirus, Borrelli: “un abbraccio ai familiari dei sanitari morti”

“In coincidenza della Giornata mondiale della salute voglio ringraziare gli operatori sanitari impegnati quotidianamente nella lotta al virus: medici e infermieri stanno dando il massimo per tutelarci“. Lo ha affermato il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana nella sede del Dipartimento della protezione civile. “Un pensiero e un abbraccio – ha aggiunto Borrelli – vanno ai familiari dei sanitari deceduti”.

Coronavirus, Borrelli: “con Conte riunione interlocutoria, decisione spetta a politica”

“Si tratta di una consultazione che il presidente del Consiglio e molti ministri hanno avuto con il comitato tecnico scientifico. E’ una riunione interlocutoria e che rimane confinata a una consultazione. La decisione spetterà all’autorità politica, spetterà al Consiglio dei ministri prenderla e comunicarla. Sono convinto che le informazioni saranno finite al più presto”. Così il capo della protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana.

Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337

Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102

Sabato 14 Marzo: 3.497 +949

Domenica 15 Marzo: 3.590 +93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681

Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115

Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664

Sabato 21 Marzo: 6.553 +567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: 5.253 -721

Lunedì 30 Marzo : 4 .050 -1.203

: Martedì 31 Marzo: 4.053 +3

Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729

Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83

Sabato 4 Aprile: 4.805 +220

Domenica 5 Aprile: 4.316 -489

Lunedì 6 Aprile: 3.599 -717

Martedì 7 Aprile: 3.039 -560

Valuta questo articolo