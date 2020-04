Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 525 deceduti e 819 guariti

5 Aprile 2020 18:12

Coronavirus: il bollettino della Protezione Civile aggiornato ad oggi 5 aprile

“Le persone attualmente positive sono 91.246 con un incremento di 2.972 pazienti affetti da Coronavirus in Italia da ieri, di questi 3.977 sono in terapia intensiva che però diminuisce di 17 unità. I ricoverati con sintomi sono 28.999, 58.320 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 64% del totale. Registriamo 525 nuovi deceduti e’ il numero di piu’ basso dal 19 marzo ad oggi”. Le persone guarite sono 21.815 di cui 819 in più rispetto a ieri“. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “non abbassare la guardia”

“Non dobbiamo abbassare la guardia, ribadisco quanto ha detto anche oggi il presidente Conte, bisogna continuare a stare a casa“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Borrelli: “da oggi stop trasferimento pazienti Lombardia”

“Da oggi si interrompe il trasferimento dei pazienti dalla Lombardia alle altre regioni perché la situazione degli ospedali non lo richiede più“. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana.

Coronavirus, Borrelli: “positivo calo ricoverati e terapie intensive”

“Oggi diamo due dati positivi: calano i ricoverati con sintomi ed i ricoverati in terapia intensiva“. Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino della sulla diffusione del coronavirus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: “mascherine disponibili per tutta la popolazione”

“Nel nostro Paese si e’ avviata una fiorente attivita’ produzione di mascherine ad uso della popolazione. L’Iss, sulle mascherine chirurgiche, ha ricevuto richieste e le ha autorizzate. Le produzioni che si sono avviate ne renderanno possibile la fornitura a tutta la popolazione“. Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337

Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102

Sabato 14 Marzo: 3.497 +949

Domenica 15 Marzo: 3.590 +93

Lunedì 16 Marzo: 3.233 -357

Martedì 17 Marzo: 3.526 +293

Mercoledì 18 Marzo: 4.207 +681

Giovedì 19 Marzo: 5.322 +1.115

Venerdì 20 Marzo: 5.986 +664

Sabato 21 Marzo: 6.553 +567

Domenica 22 Marzo: 5.560 -993

Lunedì 23 Marzo: 4.789 -771

Martedì 24 Marzo: 5.249 +460

Mercoledì 25 Marzo: 5.210 -39

Giovedì 26 Marzo: 6.153 +943

Venerdì 27 Marzo: 5.959 -194

Sabato 28 Marzo: 5.974 +15

Domenica 29 Marzo: 5.253 -721

Lunedì 30 Marzo : 4 .050 -1.203

: Martedì 31 Marzo: 4.053 +3

Mercoledì 1 Aprile: 4.782 +729

Giovedì 2 Aprile: 4.668 – 114

Venerdì 3 Aprile: 4.585 – 83

Sabato 4 Aprile: 4.805 +220

Domenica 5 Aprile: 4.316 -489

