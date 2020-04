Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 579 morti e 1.985 guariti

10 Aprile 2020 18:02

Coronavirus: il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 10 aprile

“Le persone attualmente positive sono 98.273, oggi si conferma una riduzione del trend di crescita dei nuovi contagiati con 1.396 persone, di questi 3.497 sono in terapia intensiva che diminuisce di 108 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.242 diminuiscono di 157 pazienti, 66.534 sono a casa perchè senza sintomi o con sintomi lievi e questo corrisponde al 68% del totale. Registriamo 579 nuovi deceduti“. Le persone guarite sono 30.455 di cui 1.985 in più rispetto a ieri”. Lo comunica in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Coronavirus, Borrelli: “pressione sugli ospedali in calo da una settimana”

“I dati ci confermano il calo della pressione ospedaliera iniziato ormai una settimana fa“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa ricordando il calo dei ricoveri si nelle terapie intensive sia negli altri ospedalieri dei malati con Covid 19. La conferenza stampa si e’ conclusa subito dopo la lettura del bollettino da parte del capo della Protezione Civile poiche’ a breve, ha detto Borrelli, e’ attesa la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

Coronavirus, Borrelli: “16.419 volontari in campo”

“Sono 16.419 i volontari in campo che si aggiungono al personale delle strutture operative e al personale sanitario“. Lo ha affermato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli nell’odierno punto stampa sull’emergenza coronavirus.