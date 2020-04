Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 727 deceduti e 1.118 guariti

1 Aprile 2020 18:15

Coronavirus: il bollettino ufficiale della Protezione Civile aggiornato ad oggi 1 aprile 2020

“Sono 1.118 i guariti che portano ad un totale di 16.847 persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus. 48.134 (il 60%) persone sono in isolamento domiciliare e 4.035 in terapia intensiva. Registriamo 727 persone decedute”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile.

Coronavirus, Borrelli: “oggi trasferiti 7 pazienti da Lombardia”

“Ad oggi sono stati 103 i pazienti in terapia intensiva trasferiti dalla Lombardia ad altre Regioni, 7 in piu’ rispetto a ieri. 63 con positivi al coronavirus e 40 non positivi. Trenta pazienti sono stati trasferiti in Germania“. Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del virus in Italia.

Coronavirus, Borrelli: “segnalata finta pagina su facebook per donazioni”

“Oggi abbiamo segnalato alle autorita’ una pagina Facebook che invitava a fare donazioni per la Protezione Civile indicando un Iban a noi sconosciuto. Invito tutti a fare attenzione e a seguire le indicazioni riportate sul nostro sito“. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

