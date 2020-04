Coronavirus a Reggio Calabria: donazione della Giunta Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati

10 Aprile 2020 17:58

Coronavirus a Reggio Calabria, l’Associazione Nazionale Magistrati: “all’iniziativa di solidarietà, per l’emergenza Covid-19, hanno partecipato, in totale, 91 colleghi, alcuni dei quali con donazioni che sono andate ben oltre la somma, pur significativa, espressa a titolo indicativo”

“All’iniziativa di solidarietà, per l’emergenza Covid-19, hanno partecipato, in totale, 91 colleghi, alcuni dei quali con donazioni che sono andate ben oltre la “somma”, pur significativa, espressa a titolo indicativo. Alla raccolta hanno, peraltro, aderito, alcuni colleghi in pensione nonché la Magistratura Onoraria Tutta, che ha sentito di unirsi a noi, con altrettanto entusiasmo, in questa gesto di solidarietà, e a cui siamo, altrettanto, riconoscenti, per lo spirito di Unità e Solidarietà dimostrato, anche in questa occasione”. E’ quanto scrive in una nota la Giunta Distrettuale dell’ANM di Reggio Calabria. “Abbiamo raccolto, con i contributi di ciascuno, la somma complessiva pari a 7.345,00 euro. Secondo gli originari intendimenti espressi, Abbiamo donato tale ulteriore somma all’Azienda Provinciale di Reggio Calabria, “vincolando” tale elargizione all’acquisto dei cd. Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, tute, guanti ed ogni altro apparato funzionale a prevenire il contagio del virus) in favore di tutte le Strutture Sanitarie della Nostra Provincia, secondo le esigenze e urgenze del momento. L’A.S.P. ha accettato, con apposita delibera, la donazione e ci ha assicurato che, a urgenza finita, provvederà ad inviarci la documentazione, a riscontro dei beni acquistati con la nostra offerta. Siamo contenti per la partecipazione espressa, in questa iniziativa, dai tanti Colleghi. Lo siamo ancora di più per questa goccia di bene, a cui ha concorso la Magistratura Tutta di Questo Distretto. Saremo davvero sereni quando tutto questo finirà”, conclude la nota.