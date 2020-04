Coronavirus, a Barcellona Pozzo di Gotto già operativa la consegna dei buoni spesa: ecco l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati

9 Aprile 2020 14:27

Un concreto aiuto per le famiglie di Barcellona Pozzo di Gotto in difficoltà economica

Con la consegna – avvenuta nel pomeriggio di ieri – dei primi buoni spesa erogati ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera a), dell’OCDPC del 29.03.2020, un altro tassello si aggiunge a pieno titolo al mosaico degli interventi attivati nel quadro delle linee strategiche disegnate dall’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto per dare concreto aiuto alle famiglie in condizione di difficoltà economica a seguito dell’attuale situazione emergenziale.

L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati

Ecco l’elenco degli esercizi commerciali attualmente convenzionati con la Società emittente e abilitati a ricevere i buoni spesa erogati dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto:

1 BONINGROS Via Giudice G. Falcone nn. 2/4

2 CRAI Via Larderia n. 19

3 ILS DISCOUNT Via Giorgio Amendola s.n.c.

4 SIDIS Via Camarda nn. 15/17/19

5 SIDIS Via Barcellona Castroreale n. 138

6 SIGMA Via Antonio Rosmini n. 8

7 SIGMA Via On.le Gaetano Martino s.n.c.

8 SIGMA Via Regina Margherita n. 91

9 SIGMA Via Sant’Andrea n. 159

10 SUPERMERCATI STANDA Via Gen. Angelo Cambria s.n.c.

11 SUPERMERCATI STANDA Via Giuseppe Garibaldi 142

12 SUPERMERCATI STANDA Via Nicolò Fabrizi n. 2

Tutti gli operatori economici esercenti nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che ancora non siano convenzionati con la Società EDENRED ITALIA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano Via G.B. Pirelli, 18, codice fiscale 01014660417 e partita IVA 09429840151, emittente i buoni spesa erogati dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, possono richiedere di esservi inseriti, previa sottoscrizione della convenzione con la predetta società, inviando una richiesta tramite mail all’indirizzo bari-it@ede n red.com, con indicazione della denominazione dell’esercizio, della partita IVA e del codice fiscale, nonché di un riferimento con relativo contatto mail e telefonico.

La Società EDENRED ITALIA S.r.l. provvederà a contattare tutti gli interessati, i quali, una volta convenzionati, saranno inseriti nell’elenco.