Calabria: Segretario Comunale e Agente di Polizia Locale interdetto dai pubblici uffici

9 Aprile 2020 17:44

Calabria, l’attività investigativa è stata condotta dai militari della Stazione di Falerna

I Carabinieri della Stazione di Falerna Scalo hanno notificato, nella mattinata odierna, un’ordinanza cautelare di interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di mesi dodici emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti del Segretario del Comune di Falerna e di un Agente della Polizia Locale del medesimo Comune, ritenuti responsabili dei reati di “abuso d’ufficio in concorso” e “falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso”. L’attività investigativa è stata condotta dai militari della Stazione di Falerna. Le contestazioni mosse ai due indagati riguardano: – alcune irregolarità nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria eseguite nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura di Lamezia Terme e inerente un abuso edilizio; – la nomina come ausiliario di p.g., pur in assenza di specifiche competenze tecniche, del Segretario Comunale che, a sua volta, avrebbe omesso di astenersi dall’incarico nonostante il conflitto d’interessi con un soggetto coinvolto nel procedimento in questione; – la formazione di atti falsi finalizzati, tra l’altro, ad avvalorare il coinvolgimento del citato soggetto nell’illecito edilizio.