Calabria, Spirlì: “complimenti al nostro conterraneo Camporota, è lui il medico che sta curando il premier Boris Johnson”

10 Aprile 2020 16:22

Coronavirus in Calabria, il vicepresidente Spirlì: “complimenti al nostro conterraneo Luigi Camporota, è lui il medico che in queste ore sta curando il premier inglese Boris Johnson”

“Complimenti al nostro conterraneo Luigi Camporota, è lui il medico che in queste ore sta curando il premier inglese Boris Johnson, colpito dal coronavirus. Siamo orgogliosi dei nostri professionisti che si fanno onore davanti al mondo”, è quanto scrive in una nota Nino Spirlì, vicepresidente della Regione Calabria. “Questo è il bello della Calabria! Questi siamo noi, i calabresi. Sono tanti gli uomini e le donne lontani dalla propria Terra che, con sacrificio e impegno, onorano la nostra regione non dimenticando mai le proprie radici. Altro che “italiani mafiosi…” Viva la Calabria”, conclude.