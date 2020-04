25 Aprile, Buona Festa della Liberazione al tempo del Coronavirus! Le IMMAGINI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

24 Aprile 2020 14:42

Buon 25 Aprile 2020! Le immagini più belle da condividere su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri di Buona Festa della Liberazione

Anche quest’anno, al tempo del Coronavirus, si festeggia il 25 Aprile, una data importante per l’Italia, dove si ricorda la Liberazione dall’occupazione nazista e la lotta della Resistenza contro la dittatura fascista. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale proclamò l’insurrezione in tutti i territori occupati dai nazifascisti: i partigiani si attivarono, il CLNAI assunse il potere “in nome del popolo”, e alcuni giorni dopo venne giustiziato Mussolini.

25 Aprile e l’inno di “Bella Ciao”

Il Canto popolare “Bella ciao” è il simbolo del sentimento antifascista italiano, nato nell’Appennino Emiliano prima della Liberazione, associato da sempre ai partigiani.

Buon 25 Aprile, Festa della Liberazione- Per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da condividere su WhatsApp e Facebook in questa data speciale.