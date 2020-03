Buon 1° Aprile 2020: ecco IMMAGINI, VIDEO, FRASI, CITAZIONI da condividere su Facebook e WhatsApp

1 Aprile 2020 00:00

Ecco immagini, video, frasi, citazioni per augurare un buon 1° giorno di Aprile 2020 alle persone a noi care su Facebook e WhatsApp

Aprile è il quarto mese dell’anno in base al calendario gregoriano, e il secondo della primavera nell’emisfero boreale, dell’autunno nell’emisfero australe. Il nome deriva dall’etrusco Apro, a sua volta dal greco Afrodite, dea dell’amore, a cui era dedicato il mese di Aprile. Il 1° giorno del mese è famoso per la ricorrenza del Pesce d’Aprile. Questa giornata è caratterizzata da scherzi esilaranti ed invenzioni particolari. Le origini della tradizione risale al 1500. In Europa, i festeggiamenti del 1°Aprile cominciano a diventare un’usanza in Francia durante il Regno di Carlo IX, per poi allargarsi alla Germania degli Asburgo e in Inghilterra nel corso del 1700. In Italia l’usanza arriva tra il 1860 e il 1880.

Buon 1° Aprile 2020: ecco una selezione di immagini (gallery in alto), video e frasi (in basso), da inviare su WhatsApp e Facebook in questa giornata.

Ecco le FRASI, CITAZIONI, AFORISMI, POESIE per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Aprile è il mese più crudele, genera

Lillà dalla terra morta, mescola

Memoria e desiderio, stimola

Le sopite radici con la pioggia di primavera.

(Thomas Stearns Eliot)

Escono allegri i bambini

dalla scuola,

lanciando nell’aria tiepida

d’aprile, tenere canzoni.

Quanta allegria nel profondo

silenzio della stradina!

Un silenzio fatto a pezzi

da risa d’argento nuovo.

(Federico Garcia Lorca)

È verde la pianura

al sole dell’aprile,

ha quella verde fiamma,

la vita che non pesa;

e l’anima pensa ad una farfalla

del mondo atlante e sogna.

(Antonio Machado)

Maggio scottava e inaridiva, marzo era irrequieto, e poteva essere freddo e rigido nel suo splendore, ma aprile arrivava dolce, come una benedizione, e quando il tempo era favorevole, era così bello che diventava impossibile non sentirsi diversi, non sentirsi emozionati e commossi.

(Elizabeth von Arnim)

Meglio un istante ad aprile che tutto un lungo mese in autunno.

(Adam Mickiewicz)

D’aprile

l’aria si fa appena calda.

Pare una guancia.

(Valerio Magrelli)

La bianca fioritura delle margherite nei primi giorni di aprile è ciò che più somiglia al cuore dei bambini.

(Fabrizio Caramagna)

Giorni strani di un aprile strano, giorni calmi e caotici, di nodi invisibili, equilibri accennati. Niente di fermo e tutto che si muove.

(saraturchina, Twitter)

Ad aprile l’intorno si fa più intorno: le persone nelle strade, gli alberi nelle piazze, i monti dentro i cieli, e da qualche parte il mare che aspetta di circondarci come una luce fresca.

(Fabrizio Caramagna)

Di queste sere di aprile amo il profumo di premessa (e di promessa)

(mesmeri, Twitter)

Era aprile: l’aria ere dolce e tiepida, l’erba verde quanto possono renderla sole e pioggia, e i due meli accanto al muro verso mezzogiorno in piena fioritura.

(Emily Bronte)

E’ triste un mattin d’aprile, senza l’amore.

(Enzo Jannacci)

E poi appoggiarsi al cielo di aprile come a una guancia leggera. Con la pelle che aderisce alla pelle della serenità e un filo d’aria a circondarmi.

(Fabrizio Caramagna)

Aprile fa i fiori e maggio ne ha gli onori

(Proverbio)

Marzo deve essere secco,

Aprile umido,

Maggio fresco,

Giugno caldo.

(Proverbio francese)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:











