Biglietto Solidale, anche Perrotta partecipa all’iniziativa: l’ex Reggina fa squadra con le società calabresi [VIDEO]

10 Aprile 2020 11:29

Simone Perrotta al fianco dell’iniziativa “biglietto solidale”: l’ex calciatore fa squadra con Reggina, Catanzaro, Vibonese e Rende

“La lotta al coronavirus non ha colori”, è questo il messaggio social lanciato da Simone Perrotta. L’ex calciatore della Reggina, Campione del Mondo con la maglia dell’Italia nel 2006, ha sponsorizzato la campagna “biglietto solidale” promossa della squadre calabresi della Serie C. Le donazioni saranno indirizzate a favore del Banco Alimentare, che provvederà a distribuire beni di prima necessità ai cittadini in difficoltà a causa del Covid-19. Di seguito il video pubblicato sulla pagina Facebook della Vibonese.