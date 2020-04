10 Aprile 2020 17:35

Atto intimidatorio contro un sindaco calabrese, la solidarietà del presidente Tallini: “gesto inqualificabile e da condannare incondizionatamente”

“Inqualificabile e da condannare incondizionatamente”. E’ quanto asserisce – a proposito dell’intimidazione nei confronti del sindaco, di un assessore e un dirigente comunale di Verzino – il Presidente del Consiglio regionale. “Al sindaco Giuseppe Cozza e all’intera Amministrazione comunale – aggiunge il presidente Domenico Tallini – esprimo solidarietà personale e istituzionale. Abbiamo il dovere di stare vicini a chi, come i sindaci e gli amministratori locali, rappresentano presidi democratici imprescindibili, specie in questo frangente difficilissimo per il Paese e la Calabria”