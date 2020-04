Aliscafi sullo Stretto di Messina: “stamattina nessun controllo sanitario sui passeggeri provenienti dalla Calabria” [VIDEO]

6 Aprile 2020 11:45

La denuncia di Filt Cigl e Uiltrasporti: “questa mattina 85 passeggeri sono giunti a Messina senza alcun controllo medico”

Stamattina nessun controllo sanitario sugli 85 passeggeri giunti a Messina a bordo dei mezzi veloci Blu Jet. Lo denunciano Filt e Uiltrasporti Messina.

“Riscontriamo passi indietro nei controlli sanitari questa mattina nella corsa marittima delle ore 07:00 Messina/Reggio Calabria andata e ritorno per 85 viaggiatori transitati sulle sponde dello stretto nessun controllo sanitario con termo scan. Si deve alzare il livello di guardia, non abbassarlo” – denunciano Filt Cgil e UIltrasporti Messina-Nonostante da settimane denunciamo la mancanza di rilievi della temperatura ai passeggeri in imbarco da Villa SG e Reggio Calabria riscontriamo pericolosi passi indietro, ed oggi assenti anche i controlli sanitari a Messina che fino ad oggi vi erano sempre stati“.

“Non basta e non smetteremo di ripeterlo proseguono-Carmelo Garufi e Michele Barresi, segretari generali di Filt e Uilt – possiamo solo ringraziare il lavoro profuso dalle forze dell’ordine sempre presenti al controllo delle certificazioni e per le precauzioni poste in essere dalle aziende ma tutto è vanificato dalla carenza di controlli medici che mettono a rischio utenti e lavoratori”. I sindacalisti rilanciano il grido d’allarme alle Istituzioni e al Sindaco di Messina, “di certo molto impegnati sulla Rada San Francesco e con ipotetiche banche dati”.

