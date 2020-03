Villa San Giovanni, lunghissime code di auto in fila per imbarcarsi sui traghetti per la Sicilia [FOTO LIVE]

22 Marzo 2020 16:31

Villa San Giovanni, lunghe file per imbarcarsi nel traghetto pomeridiano verso Messina

Lunghe file di auto per imbarcarsi negli ormai pochissimi traghetti che collegano Calabria e Sicilia: è la situazione attuale a Villa San Giovanni, come possiamo osservare nelle foto a corredo dell’articolo. Il prossimo traghetto è alle 17:20, ma è dal primo pomeriggio che centinaia di auto sono in fila e devono superare i numerosi controlli delle forze dell’ordine che fanno traghettare soltanto chi documenta in modo appropriato di doversi spostare per motivi di primaria necessità, di lavoro e di salute. Tra i pendolari dello Stretto, in un momento di così grande emergenza, ci sono molti medici, infermieri e agenti delle forze dell’ordine che viaggiano per lavorare e servire lo Stato in questo momento di grande emergenza.

