A Messina un Vigile del fuoco a quattro zampe, giornata di addestramento per la mascotte Grisù [VIDEO e FOTO]

4 Marzo 2020 17:16

Giornata ricca di emozioni per i Vigili del Fuoco di Messina e per la mascotte Grisù, un giovane labrador che da qualche mese fa parte dell’unità cinofila del comando. Quest’oggi un vigile del fuoco imbracato insieme a Grisù ha effettuato la simulazione di una manovra di discesa in parete per simulare l’arrivo dei soccorsi in zona impervia. Il conduttore di Grisú è il vigile del fuoco Nicola Bombaci. Grisù per quasi un anno è stato addestrato a Volpiano, sede delle unità cinofile. Il giovane labrador è una preziosa risorsa che potrà essere utilizzata su tutto il territorio siciliano e nazionale in casi di disastri, per la ricerca di persone sotto le macerie.