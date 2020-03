Coronavirus, turisti a spasso nel centro storico di Acireale [FOTO]

10 Marzo 2020 15:07

La segnalazione di un lettore a StrettoWeb: turisti ad Acireale

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore di Acireale, che ha inviato alla nostra redazione le immagini del centro storico, dove oggi ha fatto capolino un gruppo di turisti giunto a bordo di un bus. Ecco cosa scrive il nostro lettore:

“Con la presente con preghiera di diffusione per far rispettare le nuove disposizioni contro il Coronavirus ad Acireale.

Le foto sono state scattate e sono un commerciante in ginocchio per questa situazione. I turisti una volta scesi dal pullman giravano per il centro, entravano in cattedrale è in un bar del centro non rispettando nulla del nuovo decreto. Si precisa che autista e guida turistica erano italiani”.

Lettera firmata

Nella gallery scorrevole le immagini inviate dal nostro lettore.

